Neues Update ab sofort verfügbar!

Hello Games kann es einfach nicht lassen und spendiert der Spielerschaft ein weiteres, kostenloses Update für das hauseigene "No Man's Sky". Dieses firmiert unter dem Titel "Worlds Part 1" und ist, wie der Name verrät, der erste Teil einer grösser angelegten Erweiterungsserie.

"Worlds Part 1" bietet zahlreiche zusätzliche Spielinhalte, die die Spieler einmal mehr dazu animieren, miteinander und untereinander die Weiten der Galaxie zu erforschen. In "Big Hunt Expedition: The Liquidators" begibt sich die Community auf die mittlerweile 14. No Man's Sky-Expedition. Inhaltlich geht es um eine nicht näher beschriebene Seuche (Rot), die es zu liquidieren gilt. Darüber hinaus finden sich zahlreiche weitere Änderungen im Update, wie die Möglichkeit, jederzeit Pflanzen oder Mineralien umzubenennen.

Die gesamten Patch-Notes gibt es auf der offiziellen Webseite von "No Man's Sky" zum Nachlesen: No Man's Sky Worlds Part 1 Update - Patch Notes