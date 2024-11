No Man's Sky ab jetzt auch mit Cross-Save

Hello Games gibt bekannt, dass "No Man's Sky" von nun an auch Cross-Save unterstützt. Dabei wurde natürlich an sämtliche Plattformen gedacht.

Die Möglichkeit, Spielstände zwischen den Plattformen über einen Server zu übertragen, ist dabei für "No Man's Sky" besonders schwer, weil der Arbeitsaufwand mit jeder unterstützten Plattform und der Anzahl der Spieler, die es bereits gespielt haben, steigt. Beide Zahlen sind für das kleine Team von Hello Games sehr hoch, immerhin wurde der Titel ursprünglich ja schon vor über acht Jahren veröffentlicht.

"No Man's Sky" wurde 2016 veröffentlicht und ist ein Science-Fiction-Erkundungsspiel in einem prozedural generierten Universum. Es bietet eine riesige Anzahl von Planeten und Sternensystemen, die es zu erforschen gilt. Ihr könnt dabei wählen, ob ihr den intergalaktischen Spielplatz erforscht, craftet, baut, handelt, kämpft oder einfach nur versucht, zu überleben.

"No Man's Sky" ist mittlerweile für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, PC und PlayStation VR2 erhältlich.