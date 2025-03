No Man's Sky: Relics-Update verfügbar

Hello Games gibt bekannt, dass das Relics-Update für "No Man's Sky" für sämtliche Plattformen verfügbar ist. Ein Trailer zeigt uns gleichzeitig, was inhaltlich davon zu erwarten ist.

Hier wird uns das Relics-Update für "No Man's Sky" genau 51 Sekunden lang in bewegten Bildern vorgestellt. Dabei erfahren wir etwa, dass wir damit nun unter anderem auch prähistorische Knochen aufspüren dürfen. Mal sehen, was den Entwicklern als nächstes für den langlebigen Open World Titel einfällt.

"No Man's Sky" wurde 2016 veröffentlicht und ist ein Science-Fiction-Erkundungsspiel in einem prozedural generierten Universum. Es bietet eine riesige Anzahl von Planeten und Sternensystemen, die es zu erforschen gilt. Ihr könnt dabei wählen, ob ihr den intergalaktischen Spielplatz erforscht, craftet, baut, handelt, kämpft oder einfach nur versucht, zu überleben.

"No Man's Sky" ist mittlerweile für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, PC und PlayStation VR2 erhältlich.