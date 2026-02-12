No Man's Sky: Remnant-Update veröffentlicht

Hello Games hat das Remnant-Update für sein langlebiges "No Man's Sky" veröffentlicht. Dessen zentrale Neuerungen stellt uns ein Trailer in bewegten Bildern vor.

Das Remnant-Update erweitert "No Man's Sky" demnach um die Gravitino-Spule, ein Antigravitationsmodul für das Multitool, welches als Gravitationskanone grosse Objekte greift, transportiert oder schleudert. Wir sammeln damit planetaren Schrott, recyceln ihn zu wertvollen Ressourcen und bauen neue Lastwagen, Kippmulden sowie Transporter für den Einsatz auf Industriehöfen.

Daraus entsteht dann ein Kreislauf aus Wracksuche, Verladung und Weiterverarbeitung, bei dem instabile Fracht besondere Vorsicht verlangt. Fahrzeuge lassen sich zudem umfangreich anpassen, vom Verbrennungsofen bis zum Militärfahrzeug. Eine zeitlich begrenzte Community-Expedition vereint Konvois zur Säuberung eines vermüllten Planeten und bietet auch Belohnungen wie etwa neue Fahrzeugteile und ein detailreiches Rüstungsset.

"No Man's Sky" ist mittlerweile für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, Switch 2, PC und PlayStation VR2 erhältlich.