No Man's Sky: The Swarm-Update verfügbar

Hello Games hat das The Swarm-Update für "No Man's Sky" veröffentlicht. Darin bekommen wir es mit einer neuen Bedrohung für das Universum zu tun.

Der zugehörige Trailer stimmt uns eineinhalb Minuten lang auf das The Swarm-Update für "No Man's Sky" ein. Darin ist zu sehen, dass etwas Schreckliches am Himmel schwebt: ein riesiges, bedrohliches, bienenstockartiges Schiff, wie wir es noch nie zuvor gesehen haben. Dieses verfügt über nahezu undurchdringliche Verteidigungsanlagen, nicht zuletzt über einen Schwarm kleinerer und wendigerer Kampfdrohnen, welche ausgeschaltet werden müssen, um nah genug heranzukommen, um seine Hauptwaffensysteme ins Visier zu nehmen – vor allem die grösste Laserkanone, die unser Universum je gesehen hat.

Es wird dabei eine gemeinsame Anstrengung der Community erfordern, um es zu besiegen, doch die Seele der Traveller ist in drei Teile zersplittert; alle drei Gruppen wetteifern um Ruhm, müssen jedoch auch zusammenarbeiten und Strategien entwickeln, um diese existenzielle Bedrohung für das Universum zu beseitigen. Zahlreiche Optimierungen und die Beseitigung von Bugs runden das Update ab.

"No Man's Sky" ist mittlerweile für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, Switch 2, PC und PlayStation VR2 erhältlich.