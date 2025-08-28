No Man's Sky: Voyagers-Update erschienen

Hello Games schraubt und optimiert weiter an seinem "No Man's Sky". Jetzt wurde das "Voyagers-Update" für das langlebige Action-Adventure veröffentlicht.

Inhaltlich führt das Voyagers-Update für "No Man's Sky" eine neue Klasse riesiger Korvetten-Raumschiffe ein, welche anpassbare Innenräume besitzen und als mobile Basen für Einzelspieler und Multiplayer-Gefährte dienen können. Wir können unsere Korvetten dabei nach Belieben gestalten und dekorieren, was das Kern-Gameplay deutlich weiterentwickelt und den Schiffen eine neue Funktion als zweites Zuhause gibt.

Ausserdem wurden natürlich wieder Qualitätsverbesserungen vorgenommen und auch die Grafik wurde weiter optimiert, etwa durch eine verbesserte Kantenglättung. Sämtliche Details dazu können wir in den offiziellen englischen Patchnotes nachlesen.

"No Man's Sky" ist mittlerweile für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, Switch 2, PC und PlayStation VR2 erhältlich.