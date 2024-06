No More Room in Hell 2 angekündigt

Torn Banner Studios, der Entwickler hinter "Chivalry 2", hat den mit Spannung erwarteten Koop-Horror-Shooter "No More Room in Hell 2" für acht Spieler enthüllt. In der Fortsetzung der preisgekrönten Source-Mod aus dem Jahr 2011 startet ihr isoliert im Dunkeln, findet eure Freunde und überlebt - in einer dynamischen, endlos wiederholbaren Zombie-Apokalypse.

Mit Gegnern und Schauplätzen, die von klassischen Zombie-Filmen inspiriert sind, und einer bodenständigen, aber erschreckenden Survival-Geschichte wird euch das Spiel Angst und Schrecken einflössen und gleichzeitig ein frisches, taktisches Gameplay, Permadeath mit hohem Risiko und ein ausgeklügeltes Kampfdesign bieten, das Gerissenheit, Teamwork und Mut belohnt.

"No More Room in Hell 2" wird von der Unreal Engine 5 angetrieben und ist ein Koop-Spiel mit Konsequenzen, das an Halloween für den PC erscheinen soll.

