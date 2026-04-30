No More Room in Hell 2 auch für Konsole

Entwickler Torn Banner Studios hat "No More Room in Hell 2" auch für die Konsolenwelt in Aussicht gestellt. Informationen zu einem Gratis-Wochenende für die Early-Access-Version hatte man auch zu bieten.

So wird "No More Room in Hell 2" auch für PS5 und Xbox Series X erscheinen. Schon jetzt stimmt uns ein Trailer auf die Konsolenfassungen des Horror-Ego-Shooters ein. Darin wird vor allem die Spielwelt vorgestellt und selbstverständlich auch Gameplay gezeigt.

Bereits heute beginnt ein Gratis-Wochenende für die für den PC verfügbare Early-Access-Version von "No More Room in Hell 2". In diesem Rahmen können wir bis zum 4. Mai die erste Map des Survival Modes antesten.

Die Vollversion von "No More Room in Hell 2" erscheint im Sommer für PS5, Xbox Series X und den PC.