No More Room in Hell 2 bald im Early Access

"No More Room in Hell 2" war erstmals beim diesjährigen Summer Game Fest zu sehen. Jetzt gibt es einen Termin für dessen Start in den Early Access.

So geben die Torn Banner Studios bekannt, dass "No More Room in Hell 2" ab 22. Oktober im Early Access verfügbar ist. Ein düsterer Trailer stimmt uns jetzt schonmal darauf ein.

Bei "No More Room in Hell 2" handelt es sich um ein furchteinflössendes Action-Horrorspielerlebnis mit Koop-Modus für bis zu acht Spieler. Wir beginnen dabei alleine, suchen unsere Freunde in der Finsternis und versuchen, zu überleben – in einer dynamischen Zombieapokalypse mit schier endlosem Wiederspielwert. Für genügend Spannung sollte also gesorgt sein.