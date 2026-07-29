No More Room in Hell 2: Termin steht fest

Entwickler Torn Banner Studios hat den Erscheinungstermin von "No More Room in Hell 2" bekannt gegeben. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis August gedulden.

Konkret wird "No More Room in Hell 2" ab 11. August erhältlich sein. Die Plattformen standen ja mit PS5, Xbox Series X und dem PC schon länger fest. Weitere Umsetzungen, etwa für die beiden Switch-Konsolen von Nintendo, sind wohl nicht angedacht.

Ein neuer Release Date Trailer stimmt uns schon jetzt auf "No More Room in Hell 2" ein. Darin bekommen wir 41 Sekunden lang die zentralen Features erklärt und packende In-Game-Sequenzen gezeigt.

Die Konsolenfassungen von "No More Room in Hell 2" waren bereits im April angekündigt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"No More Room in Hell 2" ist am 22. Oktober 2024 auf dem PC in den Early Access gestartet.