No Rest for the Wicked angekündigt

Während der Game Awards kündigte Private Division auch "No Rest for the Wicked" an. Einen begleitenden Trailer hatte man ebenfalls im Gepäck.

"No Rest for the Wicked" ist ein Präzisions-Action-Rollenspiel und versetzt die Spieler in eine handgezeichnete Welt, welche in einem „Gemälde“-Stil gestaltet wurde. Dort erkunden sie eine riesige Insel namens Isola Sacra, auf der sie Vertikalität auf eine in ARPGs bisher unbekannte Art und Weise erleben und sie düstere Krypten, üppige Wälder und Gebirgspässe erforschen können. An jedem Ort finden sich komplexe Protagonisten mit ihren eigenen Problemen, versteckte Schätze, wilde Kreaturen und Geheimnisse, die es zu entdecken gilt.

"No Rest for the Wicked" wird im ersten Quartal des Fiskaljahres 2024 für PC in den Early Access starten. Später wird der Titel auch für PS5 und Xbox Series X erscheinen. Neue Infos dazu gibt es am 1. März 2024.