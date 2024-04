Technik-Analyse zu No Rest for the Wicked

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich die Technik von "No Rest for the Wicked" genauer angesehen. Ergebnis ist ein umfangreiches Video, das wir euch nicht vorenthalten wollen.

Hier wird über 18 Minuten lang die technische Seite von "No Rest for the Wicked" thematisiert. Dabei kann das Action-Rollenspiel der Moon Studios überzeugen und wird etwa als spektakuläre Evolution bezeichnet.

"No Rest for the Wicked" ist ein Präzisions-Action-Rollenspiel und versetzt die Spieler in eine handgezeichnete Welt, welche in einem „Gemälde“-Stil gestaltet wurde. Dort erkunden sie eine riesige Insel namens Isola Sacra, auf der sie Vertikalität auf eine in ARPGs bisher unbekannte Art und Weise erleben und sie düstere Krypten, üppige Wälder und Gebirgspässe erforschen können. An jedem Ort finden sich komplexe Protagonisten mit ihren eigenen Problemen, versteckte Schätze, wilde Kreaturen und Geheimnisse, die es zu entdecken gilt.

"No Rest for the Wicked" startete gestern auf dem PC in den Early Access. Spätere Umsetzungen für PS5 und Xbox Series X sind ebenfalls angedacht.