No Rest for the Wicked: Lebenszeichen in Videoform

Pünktlich zum zweiten Geburtstag des Early-Access-Starts auf dem PC haben die Moon Studios ein neues Video zu "No Rest for the Wicked" veröffentlicht. Darin verriet man unter anderem wie es aktuell mit der Vollversion des Action-Rollenspiels aussieht.

So erklären die Moon Studios zunächst einmal, dass sich die Vollversion von "No Rest for the Wicked" immer noch in Arbeit befindet und man auch die Konsolenspieler nicht vergessen hat. Zudem verweist man auf dem PC auf eine Spielerbasis von mehr 1,7 Millionen Nutzern.

Das zugehörige Video zeigt zudem noch einmal über eine Minute lang packe Sequenzen aus "No Rest for the Wicked". Ausserdem bedankt man sich darin für die seit zwei Jahren andauernde konstante Unterstützung durch die Community.

"No Rest for the Wicked" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung.