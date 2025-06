Neues Video zu No Sleep For Kaname Date

Spike Chunsoft hat heute einen System-Trailer für "No Sleep For Kaname Date – From Ai: The Somnium Files" veröffentlicht. Im Trailer werden die drei Gameplay-Segmente erklärt: die Ermittlung, Somnium und die Flucht.

Die Detektiv-Adventure-Reihe "AI: The Somnium Files" hat weltweit Anerkennung erhalten. Nun kommt ein neuer Teil der Serie für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch und PC heraus. Ihr übernehmt die Rolle von Kaname Date, dem Protagonisten, und tut euch erneut mit der AI-Ball Aiba zusammen, um einen mysteriösen Fall zu lösen und Iris zu retten, eine Internet-Ikone, die an einem gefährlichen Escape-Game teilnehmen muss.

"No Sleep For Kaname Date – From Ai: The Somnium Files" führt ein neues Gameplay-Element ein: das "Escape". Wie in den vorherigen Spielen werdet ihr im Abschnitt "Investigation" Tatorte untersuchen und Zeugenaussagen anhören. Im "Somnium"-Teil taucht ihr in die Traumwelten von Verdächtigen und wichtigen Zeugen ein. In den neuen "Escape"-Abschnitten löst ihr Rätsel, um aus verschlossenen Räumen zu entkommen. Indem ihr euch zwischen diesen drei Abschnitten bewegt, könnt ihr die nötigen Hinweise sammeln, um den Fall zu lösen.

Das Detektiv-Adventure- und Puzzle-Spiel soll am 25. Juli 2025 in Nordamerika und Europa für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch und PC erscheinen.