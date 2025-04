No Sleep For Kaname Date - From AI: The Somnium Files - Introduction-Trailer

Spike Chunsoft hat einen Einführungstrailer mit Charakteren und Szenen aus "No Sleep For Kaname Date - From AI: The Somnium" veröffentlicht. Das Detektiv-Adventure- und Puzzlespiel soll bei uns am 25. Juli 2025 für Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 und PC erscheinen.

Die Detektiv-Adventure-Reihe "AI: The Somnium Files" hat bei Fans weltweit Anerkennung gefunden. Im neuen Teil schlüpft ihr in die Rolle von Kaname Date, dem Protagonisten, und arbeitet erneut mit dem KI-Ball Aiba zusammen, um einen mysteriösen Fall zu lösen und Iris zu retten, ein Internet-Idol, das gezwungen wurde, an einem gefährlichen Escape-Spiel teilzunehmen.

"No Sleep For Kaname Date" führt ein neues Gameplay-Element ein: "Escape". Wie in früheren Spielen untersucht ihr in "Investigation" Tatorte und hört Zeugenaussagen. In "Somnium" dringt ihr in die Traumwelten von Verdächtigen und wichtigen Zeugen ein. In den neuen "Escape"-Abschnitten löst ihr Rätsel, um aus verschlossenen Räumen auszubrechen. Indem ihr zwischen diesen drei Abschnitten wechselt, könnt ihr die notwendigen Hinweise zur Lösung des Falls erhalten.