No Straight Roads 2 angekündigt

Shueisha Games stellt uns "No Straight Roads 2" für den PC und noch nicht näher spezifizierte Konsolen vor. Einen Trailer dazu bekommen wir ebenfalls gezeigt.

Besagter Trailer zeigt uns knapp eine Mite lang, was von "No Straight Roads 2" zu erwarten ist. Dabei wird überwiegend auf sehenswertes Alpha-Material gesetzt. Die hörenswerte Musik stammt übrigens wieder von James Landino.

In "No Straight Roads 2" begleiten wir die Rock-Rebellen Mayday und Zuke auf ihrem Weg in die internationalen Charts und kämpfen gegen eine neue Welle von musikalischen Megastars. Diesmal ist Bunkbed Junction dabei jedoch nicht allein, denn zwei neue spielbare Bandmitglieder schliessen sich der Band an, jedes mit seinem individuellen Musikstil und seiner eigenen Spielmechanik.

"No Straight Roads 2" ist bisher unterminiert.