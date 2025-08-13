No Tithe for Olaf angekündigt - Neues Tower-Defense-Spiel

Ancient Well hat ihr neues Spiel "No Tithe for Olaf" enthüllt, ein grimmig-humorvolles Tower Defense-Spiel, in dem ihr eure Bauernhöfe gegen die Steuereintreiber des Königs verteidigen dürft.

"No Tithe for Olaf" ist ein lustiges Single-Player Tower-Defense Roguelite, entwickelt durch ein talentiertes norwegisches Indie-Team, das ebenfalls eine Band ist. Das Spiel verbindet skurriles Gameplay, exzentrische Türme und satirisches Storytelling im Norwegen des 17ten Jahrhunderts.