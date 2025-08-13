No Tithe for Olaf angekündigt - Neues Tower-Defense-Spiel

Ancient Well hat ihr neues Spiel "No Tithe for Olaf" enthüllt, ein grimmig-humorvolles Tower Defense-Spiel, in dem ihr eure Bauernhöfe gegen die Steuereintreiber des Königs verteidigen dürft.
"No Tithe for Olaf" ist ein lustiges Single-Player Tower-Defense Roguelite, entwickelt durch ein talentiertes norwegisches Indie-Team, das ebenfalls eine Band ist. Das Spiel verbindet skurriles Gameplay, exzentrische Türme und satirisches Storytelling im Norwegen des 17ten Jahrhunderts.
"Als wir dieses Projekt starteten, wollten wir uns selbst herausfordern, ein kleines, gut wiederspielbares Projekt zu entwickeln, das unsere Liebe zur nordischen Geschichte und Kultur widerspiegelt. Es ist nicht unser erster Versuch, ein Spiel zu entwickeln. Wir haben einige Prototypen gebaut, die sozusagen im Sumpf versunken sind. Aber zum Glück ist dieser hier stehen geblieben!“, so Chris von Ancient Well Entertainment, und fuhr fort: „Es war grossartig, mit echt lebenslangen Freunden an einem Spiel zu arbeiten, bei dem wir unsere Fähigkeiten aus dem gemeinsamen Spielen in einer Folk-Rock-Band, auf die Alchemie der Indie-Spieleentwicklung anwenden konnten. Wir haben versucht, den Fokus auf das Gameplay zu legen, aber dennoch so viel wie möglich von der nordischen Geschichte und Kultur einzubringen. Wir sind ehrlich gesagt total aufgeregt, wie die Leute darauf reagieren werden!"