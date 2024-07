Nobody Wants to Die: Der Launch-Trailer

"Nobody Wants to Die" ist ein innovatives Erlebnis, das im futuristischen, von Neo-Noir-Filmen inspirierten, New York City spielt und mit ausgeprägter visueller Ästhetik sowie einer faszinierenden Handlung punktet. In der Rolle von Detective James Karra untersucht man Tatorte mithilfe von Zeitmanipulation und fortschrittlicher Technologie, um einen Mörder zu entlarven - in einer Zeit, in der der Tod der Vergangenheit angehört und die Gefahren des Transhumanismus ans Licht kommen.

"Von Anfang an wollten wir ein visuell spektakuläres, narrativ getriebenes Spiel erschaffen. Unser kleines, leidenschaftliches und erfahrenes Team hat die Unreal Engine 5 eingesetzt, um eine unglaublich realistische Umgebung und Welt zu erschaffen. Wir können es kaum erwarten, dass die Spieler sich in der Sci-Fi-Welt von Nobody Wants to Die verlieren."

Grzegorz Goleń, der CEO und Lead Game Designer von Critical Hit Games

Critical Hit Games hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein einzigartiges, narratives Erlebnis mit innovativen Gameplay-Mechaniken und hochmoderner Grafik zu erschaffen, das noch lange nach dem Ende des Spiels nachklingt.

"Wir wollten unseren Spielern eine Geschichte bieten, die zum Nachdenken anregt. Wir haben die Welt von Nobody Wants to Die geschaffen, indem wir nur eine einzige metaphysische Veränderung vorgenommen haben - die Möglichkeit des Bewusstseinstransfers. Die Spieler sollen dazu angeregt werden, über die Werte unserer Zeit, die Regeln der Welt und die Bedeutung des Lebens nachzudenken. Wir versuchen wirklich, ein komplexes Erlebnis für unsere Spieler zu schaffen."

Marcin Grembowicz, Lead Writer von Critical Hit Games