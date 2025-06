Noctuary erscheint im Juli für PlayStation 5, Xbox und Switch

"Noctuary", das chinesisches Rollenspiel mit Action- und Visual-Novel-Elementen, wird nächsten Monat für Xbox, Nintendo Switch und PlayStation 5 erscheinen. Ihr werdet eure eigene Legende als Arboranger schmieden in diesem herzergreifenden Action-RPG.

Entwickler Gratesca Studio hat bekannt gegeben, dass "Noctuary" sein Konsolendebüt auf Xbox geben wird. Dieses narrativ-fokussierte Action-Rollenspiel erscheint am 30. Juli 2025 für Nintendo Switch, Xbox und PlayStation 5.

"Noctuary" ist eine Visual Novel, die eine reichhaltige Erzählung, rasante Action und eine tiefe Charakterentwicklung zu einem anpassbaren und befriedigenden Rollenspiel verbindet. Ihr schlüpft in die Doppelrollen von Fancia Dream und Alina Nightsong, zwei aufstrebenden Illuminatoren, die zu legendären Lichtwächtern in einer Welt ausgebildet werden, die am Rande des Schattens steht. Ihr nehmt an spannenden Echtzeitkämpfen und herausfordernden Bosskämpfen teil, während ihr unterschiedliche Kampfstile für beide Charaktere meistert und euren Spielstil mit strategischen Fähigkeiten anpasst.