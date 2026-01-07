Noctural 2 erhält eine Demo

Der Schweizer Indie-Game-Entwickler Sunnyside Games gab die Veröffentlichung der Demo seines kommenden, flammenbeherrschenden Metroidvanias "Nocturnal 2" am 27. Januar 2026 bekannt.

Mit über einer Stunde Gameplay ermöglicht euch die Demo, einen frühen Abschnitt des Spiels zu erkunden, Fähigkeiten freizuschalten, das Kampfsystem zu erleben und Elemente der Hintergrundgeschichte zu entdecken. Sie wurde sorgfältig angepasst, um grössere Spoiler zur Handlung oder Struktur der Vollversion zu vermeiden, deren Veröffentlichung für später in diesem Jahr auf Nintendo Switch und Steam geplant ist.

"Nocturnal 2" ist ein atmosphärisches Metroidvania, in dem ihr als Ardeshir, Träger der Ewigen Flamme, spielt. Ihr macht euch daran, die dunklen Tiefen und ragenden Höhen der vergessenen Stadt Ytash zu erkunden, um den Fluch zu brechen, der eure Heimat verzehrt hat.