Nordic Game Awards 2025: Die Gewinner

Die Nordic Game gibt die Gewinner der diesjährigen Nordic Game Awards bekannt, die am Donnerstag, den 22. Mai, im Rahmen der NG25 Spring stattfanden und live aus dem Slagthuset in Malmö, Schweden, übertragen wurden.

Der grosse Gewinner des Abends war "Indiana Jones und der Grosse Kreis" von Machinegames (Schweden). Der Titel wurde sowohl als Nordic Game of the Year als auch in der Kategorie Best Audio ausgezeichnet.

Die inzwischen 17. Ausgabe der Nordic Game Awards war erneut ein Highlight der Frühjahrskonferenz.

In diesem Jahr wurde die Preisverleihung von Nordic Game in Partnerschaft mit AMD und PR Nordic präsentiert und von der Synchronsprecherin und Streamerin Matilda Smedius moderiert.

Die Gewinner der Nordic Game Awards 2025

Nordic Game of the Year: "Indiana Jones und der Grosse Kreis" von Machinegames (Schweden)

"Indiana Jones und der Grosse Kreis" von Machinegames (Schweden) Nordic Game of the Year – Small Screen: "The Holy Gosh Darn" von Perfectly Paranormal (Norwegen)

"The Holy Gosh Darn" von Perfectly Paranormal (Norwegen) Best Art: "Miniatures "von Other Tales Interactive (Dänemark)

"Miniatures "von Other Tales Interactive (Dänemark) Best Game Design: "Lorelei and the Laser Eyes" von Simogo (Schweden)

"Lorelei and the Laser Eyes" von Simogo (Schweden) Best Technology: "Satisfactory" von Coffee Stain Studios (Schweden)

"Satisfactory" von Coffee Stain Studios (Schweden) Best Audio: "Indiana Jones und der Grosse Kreis" von Machinegames (Schweden)

"Indiana Jones und der Grosse Kreis" von Machinegames (Schweden) Best Fun for Everyone: "Snufkin: Melody of Moominvalley" von Hyper Games (Norwegen)

"Snufkin: Melody of Moominvalley" von Hyper Games (Norwegen) Best Debut: "Mouthwashing" von Wrong Organ (Schweden)

Die Nordic Game Awards werden vom Nordic Game Institute in Zusammenarbeit mit Nordic Game Resources und dem Event-Team von Nordic Game organisiert.

Das Nordic Game Institute besteht aus den folgenden Verbänden der Spieleentwickler der Region: Dataspelsbranschen (Schweden), Icelandic Gaming Industry (Island), Neogames (Finnland), Spillprodusentforeningen (Norwegen) und Producentforeningen (Dänemark).

Die Veranstalter stellen auch die Jury der Nordic Game Awards zusammen, welche in diesem Jahr aus folgenden Mitgliedern bestand: