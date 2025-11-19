Norse: Oath of Blood kommt im Februar 2026

Publisher TripWire Presents und Entwickler Arctic Hazard haben einen Releasetermin für "Norse: Oath of Blood" bekanntgegeben. So müssen wir uns diesbezüglich noch bis Februar 2026 gedulden.

Demnach erscheint "Norse: Oath of Blood" am 3. Februar 2026. Als Plattformen werden PS5, Xbox Series X und der PC genannt. Weitere Versionen des Strategietitels sind offenbar nicht angedacht, aber das kann sich ja noch ändern.

Begleitend wird uns ein umfangreiches Entwicklertagebuch zu "Norse: Oath of Blood" gezeigt. Dieses gewährt über viereinhalb Minuten lang intime Einblicke in die Entstehung des Spiels und lässt natürlich auch dafür verantwortliche Personen zu Wort kommen. Zudem fungiert es als Release Date Trailer.

"Norse: Oath of Blood" war im Mai enthüllt worden.