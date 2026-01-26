Norse: Oath of Blood verschoben

Eigentlich sollte "Norse: Oath of Blood" am 3. Februar für PS5, Xbox Series X und den PC veröffentlicht werden. Aber daraus wird leider nichts, wie Publisher TripWire Presents und Entwickler Arctic Hazard jetzt bekanntgegeben haben.

Aber keine Angst, sehr viel länger müssen wir nicht auf "Norse: Oath of Blood" warten. So wird dessen PC-Version nun am 17. Februar, also zwei Wochen später, veröffentlicht. Die Konsolenfassungen folgen dann irgendwann im Frühjahr, wobei ein genauer Termin noch verkündet wird.

Eine Begründung für die Releaseverzögerung von "Norse: Oath of Blood" bekommen wir auch. Demnach wollen die Entwickler weiteres Feintuning betreiben und benötigen dafür etwas mehr Zeit. Frisches Material aus dem Spiel soll uns die zusätzliche Wartezeit ebenfalls versüssen.

"Norse: Oath of Blood" war im Mai 2025 enthüllt worden.