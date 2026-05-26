Northward angekündigt

Entwickler Yore & Yonder stellt uns "Northward" für den PC vor. Einen Trailer dazu bekommen wir ebenfalls gezeigt.

In "Northward" durchqueren und erkunden wir verschiedene Biome, um Herausforderungen zu meistern, verlorene Schätze zu finden und das Geheimnis eines gefallenen Sterns zu lüften. Wir rekrutieren Charaktere aus allen Landesteilen als Besatzung für unser Schiff, schalten Verbesserungen frei und stürzen uns mit bis zu vier Spielern im Koop-Modus ins Abenteuer.

Einen ersten Trailer zu "Northward" gibt es auch zu sehen. Darin hebt man eineinhalb Minuten lang etwa die unterschiedlichen Facetten der Spielwelt hervor. Der Soundtrack unterstützt dabei wunderbar den Forscherdrang.

"Northward" hat noch keinen konkreten Releasetermin, aber es soll schon bald veröffentlicht werden.