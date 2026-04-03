Nullstar: Solus hat einen Releasetermin

Publisher indie.io und Entwickler Smash Attack Studios haben einen Erscheinungstermin für "Nullstar: Solus" verkündet. Demnach ist das 2D-Jump & Run noch in diesem Monat erhältlich.

Konkret wird "Nullstar: Solus" am 16. April veröffentlicht. Als Plattformen gibt man PS5, Xbox Series X, Switch und den PC an. Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen scheinen nicht zu bestehen und weitere Portierungen, etwa für Switch 2, sind offenbar nicht angedacht.

Ein neuer Release Date Trailer stimmt uns schon jetzt auf die baldige Veröffentlichung von "Nullstar: Solus" ein. Darin hebt man 36 Sekunden lang unter anderem das Science-Fiction-Setting hervor.

"Nullstar: Solus" war im August 2024 enthüllt worden.