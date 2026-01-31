Nvidia verstärkt Linux-Support

Noch vor wenigen Jahren galt es als undenkbar, dass sich Linux eines Tages als vollwertige Gaming-Plattform eigenen könnte. Spätestens mit der Veröffentlichung des Steam Decks und der damit verbundenen Weiterentwicklung von Proton wurde jedoch eindrucksvoll bewiesen, dass Spiele auch abseits von Konsolen und Microsoft Windows problemlos funktionieren können. Nun stärkt auch Nvidia diese Entwicklung und veröffentlicht eine native Linux-App für GeForce Now.

Zwar befindet sich die Anwendung aktuell noch im Beta-Status, dennoch können interessierte Nutzer bereits jetzt über Ubuntu 24.04 auf GeForce Now zugreifen. Erfahrungsgemäss dürfte es nicht lange dauern, bis auch weitere Distributionen wie Bazzite oder Nobara entsprechende Unterstützung erhalten.

GeForce Now ermöglicht es, eine Vielzahl aktueller Spiele per Cloud-Streaming selbst auf leistungsschwacher Hardware in hoher Qualität zu spielen. Nvidia setzt dabei auf ein monatliches Abonnement-Modell, bei dem Nutzerinnen und Nutzer zwischen mehreren Leistungs- und Preisstufen wählen können.