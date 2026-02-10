Oceanhorn 3 im März exklusiv auf Apple Arcade

"Oceanhorn 3: Legend of the Shadow Sea", das neue Kapitel der beliebten Action-RPG-Adventure-Reihe, erscheint am 5. März exklusiv auf Apple Arcade. "Oceanhorn 3" spielt fast tausend Jahre nach den Ereignissen von "Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm" und lädt euch ein, verlorene Inseln zu entdecken, gegen Titanen zu kämpfen und die Geheimnisse einer Welt am Rande der Wiedergeburt zu lüften.

"Die bevorstehende Veröffentlichung von Oceanhorn 3: Legend of the Shadow Sea auf Apple Arcade markiert den Höhepunkt von fünf Jahren leidenschaftlicher Arbeit und erweckt ein völlig neues Abenteuer für Spieler:innen aller Altersgruppen zum Leben. Mit der Unterstützung unserer Freunde bei Apple haben wir etwas ganz Besonderes geschaffen. Wir freuen uns darauf, dass sowohl langjährige Fans als auch neue Abenteurer eine neue, facettenreiche Welt voller starker Charaktere und einer unvergesslichen Geschichte entdecken können."

Heikki Repo, Schöpfer der Oceanhorn-Reihe und Creative Director bei Cornfox & Brothers

Drei weitere Legendäre Spiele erweitern den Apple-Arcade Katalog

Am 5. März kommen drei Spiele in den Katalog. In "Pocket Love!+" bezieht ihr gemeinsam mit Partner und Haustier ein neues Zuhause. Im Puzzle-Spiel "Flow Free+" verbindet ihr gleichfarbige Felder mit Rohrleitungen. In "Doraemon Dorayaki Shop Story+" betreibt ihr zusammen mit Doraemon einen Süsswarenladen.

Updates bei Apple Arcade: Star Wars und NFL Retro Bowl '26

Bei Apple Arcade findet ihr regelmässig neue Inhalte und Updates für vorhandene Titel. Am 19. Februar erhält Disney "SpellStruck" ein "Star-Wars"-Update mit neuen Levels, die sich an "Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung" orientieren. Ihr könnt dabei als Luke Skywalker, Leia Organa, Han Solo oder Chewbacca spielen. Zuvor findet bis zum 18. Februar in "Crayola Gestalten und Spielen+" das "Snowy Day"-Event mit der Figur Paddington statt.

Wenn ihr den "Super Bowl LX" nachspielen möchtet, findet ihr in "NFL Retro Bowl ’26" eine neue Herausforderung. Ihr könnt eure Freunde einladen, um als Seattle Seahawks oder New England Patriots um Plätze in der Bestenliste zu kämpfen. Startet die Herausforderung über die Spielstandauswahl oder die Apple Games App.