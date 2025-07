Octopath Traveler 0 angekündigt

"Octopath Traveler 0" ist ein HD-2D-Rollenspiel mit rundenbasiertem Kampfsystem und einer eigenständigen Geschichte, die vor den Ereignissen von "Octopath Traveler" spielt.

In "Octopath Traveler 0" erlebt ihr eine epische Geschichte von Wiederherstellung und Vergeltung, die sich rund um die göttlichen Ringe entfaltet und das gesamte Reich Orsterra umspannt. "Octopath Traveler 0" bringt zentrale Elemente des beliebten Franchise zurück und bietet erstmals die Möglichkeit, den eigenen Protagonisten individuell zu gestalten und die zerstörte Heimatstadt wieder aufzubauen.

Die Handlung knüpft an das Mobile Game "Octopath Traveler: Champions of the Continent" an und erweitert es um neue Inhalte und erzählerische Wendungen. Fans dürfen sich auf den ikonischen HD-2D-Grafikstil, vielfältige Interaktionen mit anderen Charakteren durch Pfadaktionen sowie das strategische Break & Boost-Kampfsystem freuen.

"Octopath Traveler 0" erscheint am 4. Dezember 2025 für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie PC.