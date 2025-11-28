Octopath Traveler 0: Hörprobe aus dem Soundtrack

Square Enix bietet uns eine Hörprobe aus dem Soundtrack von "Octopath Traveler 0". Diese wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Besagte Kostprobe aus dem Soundtrack von "Octopath Traveler 0" hat einen Umfang von fast eineinhalb Minuten. Wir können darin dem Stück "Wishvale —For the Future—" von Yasunori Nishiki lauschen. Die verträumten Klänge lassen dabei durchaus Erinnerungen "The Streets of Whiterun" aus dem Soundtrack von "The Elder Scrolls V: Skyrim" wachwerden.

Das letzte Lebenszeichen von "Octopath Traveler 0" gab es erst beim State of Play am 11. November. In diesem Rahmen wurde nämlich ein neuer Trailer zu dem kommenden Rollenspiel gezeigt. Ausserdem ists seitdem eine spielbare Prolog-Demo verfügbar. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Octopath Traveler 0" erscheint am 4. Dezember für PS4, PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.