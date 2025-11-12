Octopath Traveler 0: Neuer Story-Trailer

Square Enix hat im Rahmen des gestrigen State of Play einen frischen Story-Trailer zu "Octopath Traveler 0" veröffentlicht. Diesen wollen weir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns über zwei Minuten lang die Geschichte von "Octopath Traveler 0" nähergebracht. Dabei wird primär auf In-Game-Sequenzen gesetzt. Der gefühlvolle Soundtrack ist dabei auch nicht zu verachten.

Es gibt aber eine weitere gute Nachricht zu "Octopath Traveler 0". Square Enix gibt nämlich bekannt, dass eine spielbare Demo des kommenden Rollenspiels verfügbar ist. Unklar ist aktuell, ob wir den darin erzielten Fortschritt in die spätere Vollversion übernehmen können.

Das letzte Lebenszeichen von "Octopath Traveler 0" hatte es auf der Tokyo Game Show. Hier hatte man erstmals Blick auf das Gameplay gewährt. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Octopath Traveler 0" erscheint am 4. Dezember für PS4, PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.