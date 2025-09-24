TGS-Trailer zu Octopath Traveler 0

Publisher und Entwickler Square Enix sowie der Entwickler Dokidoki Grooveworks haben die Tokyo Game Show genutzt, um einen neuen Trailer zu "Octopath Traveler 0" zu zeigen. Diesen solltet ihr euch unbedingt zu Gemüte führen.

Hier wird uns nämlich erstmals ein Blick auf das Gameplay von "Octopath Traveler 0" gewährt. Dieses legt nah, dass dabei im Vergleich zu den beiden Vorgängern keine grossartigen Experimente gemacht wurden. Gleichzeitig lernen wir natürlich auch die Charaktere und die Spielwelt kennen.

"Octopath Traveler 0" war im Juli bei einer Direct-Episode von Nintendo angekündigt worden. In diesem Rahmen war ein Trailer gezeigt worden, der einen guten inhaltlichen Überblick bot.

"Octopath Traveler 0" erscheint am 4. Dezember für PS4, PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.