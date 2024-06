Octopath Traveler auch für PS5?

Es könnte sein, dass "Octopath Traveler" bald auch für PS5 veröffentlicht wird. Zumindest wurde jetzt ein vielversprechender erster Indikator für eine entsprechende Portierung gesichtet.

So ist in Taiwan eine Altersfreigabe für eine PS5-Portierung von "Octopath Traveler" aufgetaucht. Dies muss keine Bestätigung für eine Umsetzung des Rollenspiels sein, ist in der Regel aber ein ziemlich zuverlässiges Anzeichen dafür. Square Enix hat sich bisher natürlich noch nicht offiziell zu dem Thema geäussert.

Bei "Octopath Traveler" handelt es sich um ein japanisches Rollenspiel mit einem rundenbasierten Kampfsystem. Auffällig daranl ist vor allem der als HD-2D bezeichnete Grafikstil, den die Entwickler als Kombination aus 16-Bit SNES-Grafik und Polygon-Umgebungen mit aktuellen Effekten charakterisieren.

"Octopath Traveler" ist bereits für Xbox One, Switch und den PC erhältlich.