Octopath Traveler 1&2 auch für Switch 2

Square Enix hat Switch-2-Portierungen von "Octopath Traveler" und "Octopath Traveler II" in Aussicht gestellt. Einen Releasetermin dafür gibt es auch schon.

Demnach werden "Octopath Traveler" und "Octopath Traveler II" ab 1. Oktober physisch und digital auch für Nintendos aktuellste Hybridkonsole erhältlich sein. Inhaltliche Unterschiede wird es wohl nicht geben, aber wir können uns auf eine verbesserte Auflösung und eine höhere Bildrate freuen. Eine Upgrade-Möglichkeit ist dagegen nicht angedacht und Spielstände der Switch-Version können ebenfalls nicht übernommen werden.

Einen Trailer zu den Switch-2-Umsetzungen von "Octopath Traveler" und "Octopath Traveler II" bekommen wir dagegen schon jetzt gezeigt. Dieser hebt noch einmal über eine Minute lang die zentralen Features hervor.

"Octopath Traveler" und "Octopath Traveler II" sind bereits für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich.