OD: Atmosphärischer Teaser-Trailer

Kojima Productions hat beim Livestream zu seinem zehnjährigen Bestehen soeben auch einen neuen Teaser-Trailer zu "OD" gezeigt. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier werden uns über drei Minuten lang neue Einblicke in "OD" geboten. Dabei werden wir inhaltlich Zeuge eines Rituals in einer Wohnung und bekommen dadurch natürlich überwiegend düstere Szenen gezeigt. Technisch sieht alles sehr sauber aus und atmosphärisch werden durchaus Erinnerungen an "P.T." wach, also den spielbaren Teaser zum später leider eingestellten "Silent Hills" (nicht zuletzt auch deshalb, weil die Texturen des Bodens quasi identisch sind). Zudem verfügt der Titel jetzt über den Untertitel "Knock", was eine Klopf-Thematik andeuten dürfte.

Abseits davon herrscht immer noch Rätselraten zu "OD". Es ist nämlich weiterhin unklar, wann der Titel für welche Plattformen erscheint, wobei Xbox und PC hier quasi gesichert sind.