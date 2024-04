Schweizer City Builder startet in den Early Access

Team Kerzoven und Metaroot haben soeben "Of Life and Land" im Steam Early Access für PC und Linux veröffentlicht. Das idyllische Siedlungsbauspiel vermischt Strategie mit Simulation: Jedes Tier und jede Pflanze versuchen, ihren Platz in der Natur zu finden, während Spieler ihre Leute in die Zukunft führen. Sie erschliessen neue Regionen und handeln mit lokalen Fraktionen.

"Of Life and Land" ist ein City Builder, in dem die Spieler die Rolle eines Anführers übernehmen, der Siedlungen in unerschlossenen Regionen errichten soll. Sie navigieren durch verschiedene Jahreszeiten und Klimazonen, verwalten Ressourcen und interagieren mit einem dynamisch simulierten Ökosystem. Der Schwerpunkt des Spiels liegt auf dem Gleichgewicht zwischen dem menschlichen Fortschritt und der Erhaltung der Natur, was eine reichhaltige und fesselnde Spielerfahrung ermöglicht.

Ausserdem stellt "Of Life and Land" die Spieler vor die Herausforderung, mehrere Siedlungen gleichzeitig zu verwalten, jede mit ihren eigenen Merkmalen und Anforderungen, was dem Spiel Tiefe und Komplexität verleiht.

