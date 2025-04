Of Life and Land: Raus aus dem Early Access

Metaroot und Kerzoven gaben heute bekannt, dass "Of Life and Land", der gemütliche Natursimulations City Builder, nach mehr als einem Jahr im Early Access am 16. Mai 2025 offiziell als Version 1.0 veröffentlicht wird.

Mit der Version 1.0 wird ein brandneues historisches Szenario über die Grafen von Lenzburg eingeführt, das im Mittelland der mittelalterlichen Schweiz spielt. Ihr könnt die Burg Lenzburg errichten, alte Mythen entdecken und an einem politischen Konflikt zwischen Kirche und Reich teilnehmen. Neu sind auch der Bau von Burgen, single City Szenarios, erweiterte Handelsmechanismen und dekorative Elemente wie Bänke, Wegweiser und Blumenkästen, die Siedlungen zum Leben erwecken.

Neuerungen seit dem Early Access

Physikalische Schmutz- und Feuchtigkeitssimulation

Neues Handelsszenario Risenna mit 11 neuen Karten

Zwei vollständig simulierte Tiere, die das Ökosystem beeinflussen: Hühner und Hechte.

Simuliertes Bildungs- und Rentensystem

Viele neue Gebäude wie das Gildenhaus und mehrere Glaubensgebäude

Und viele weitere Inhalte und Verbesserungen in über 20 Feature Updates

"Of Life and Land ist ein idyllisches Siedlungsbau-Strategiespiel gepaart mit einer fesselnden Natursimulation. Jedes Tier und jede Pflanze versucht ihren Platz in der Natur zu finden, während du deine Leute in die Zukunft führst. Erschliesse neue Regionen und handle mit lokalen Fraktionen.*