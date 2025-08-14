Of Peaks and Tides vorgestellt

Der chinesische Entwickler CyancookGames hat "Of Peaks and Tides" für den PC in Aussicht gestellt. Genauere Informationen dazu bekommen wir auch verraten.

Zunächst einmal gibt es gleich zwei Trailer zu "Of Peaks and Tides" zu sehen. Dabei handelt es sich natürlich um den offiziellen Ankündigungstrailer, der uns über dreieinhalb Minuten lang Einblicke in die Story, die Spielwelt und das Kampfsystem bietet. Ausserdem gibt es einen Konzepttrailer zu sehen, welcher uns die grundlegende Atmosphäre näherringt.

Inhaltlich verbindet "Of Peaks and Tides" ostasiatische Urmythen mit moderner Sandbox-Freiheit. Die Physik ist dabei unser Werkzeug und die Welt reagiert auf jeden Einfall. Wir bauen, kämpfen, zähmen, ernten, überlisten alles in unserem Tempo, entweder allein oder gemeinsam.

Wer nun Lust auf das Spiel gekriegt hat, muss gar nicht lange warten. Denn bereits auf der gamescom in der nächsten Woche wird es eine erste Anspielmöglichkeit geben.

"Of Peaks and Tides" hat noch keinen Releasetermin.