Gunzilla Games zeigt einen neuen Gameplay-Trailer zu "Off The Grid". Ohne grosse Umschweife, hier ist das gute Stück:

Hier bietet man etwas mehr als eineinhalb Minuten frische Einblicke in "Off The Grid". Die stellenweise flotten und atmosphärischen Szenen machen dabei Lust auf den Battle-Royale-Titel.

In "Off The Grid" erstellst du einen Charakter, bevor du aufgefordert wirst, dich einer von drei Fraktionen im Spiel anzuschliessen. Die drei verschiedenen Organisationen, deren Identitäten und Missionen vorerst noch geheim sind, kämpfen um einen Weltraumfahrstuhl, der sich auf einer Insel befindet.

"Off The Grid" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung, aber momentan unterminiert.