Off The Grid: Neuer Gameplay-Trailer

Gunzilla Games hat einen neuen Gameplay-Trailer zu "Off The Grid" ins Netz gestellt. Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier bekommen wir über 16 Minuten lang gezeigt, was "Off The Grid" inhaltlich ausmacht. Diese gefallen auch in optischer Hinsicht und vermittelt einen guten Eindruck, was von dem Titel zu erwarten ist.

In "Off The Grid" erstellst du einen Charakter, bevor du aufgefordert wirst, dich einer von drei Fraktionen im Spiel anzuschliessen. Die drei verschiedenen Organisationen, deren Identitäten und Missionen vorerst noch geheim sind, kämpfen um einen Weltraumfahrstuhl, der sich auf einer Insel befindet.

"Off The Grid" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung, aber momentan unterminiert.