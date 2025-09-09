Old School Rally bekommt physische Ausgabe für PlayStation 5 und Nintendo Switch

Wie Entwicklerstudio Frozen Lake Games und Publisher Astrolabe Games bekannt geben, können wir uns auf eine physische Ausgabe zu "Old School Rally" freuen. Diese kommt als 'Special Edition' mit Sammelkarten und soll am 4. Dezember 2025 für PlayStation 5 und Nintendo Switch erscheinen. Herausgegeben wird die Edition von Meridiem Games, welches zuvor auch die physischen Ausgaben von "Art of Rally" und "Heat Rally" handhabte.

Digital soll das an Rennspiele der PlayStation 1-Ära angelehnte "Old School Rally" zudem auch für PlayStation 4 erscheinen. Auf dem PC läuft gerade die Early Access Phase. Release-Termine müssen noch kommuniziert werden, wobei für die digitale Version auf der Nintendo Switch auch der 4. Dezember 2025, also wie für die physische Ausgabe, aufgeführt wird.

Über Old School Rally

"Old School Rally bietet rasantes Gameplay im Arcade-Stil, bei dem Fahrkönnen und Highspeed-Manöver im Vordergrund stehen.

RETRO-GRAFIK

Die sorgfältig gestaltete Retro-Grafik erinnert an die Rallye-Spiele der späten 90er und ist voller Nostalgie und Charme – ein absolutes Muss für jeden.

WELT-RENNEN

Fahre auf einer Vielzahl von Rallye-Strecken aus aller Welt über unterschiedliche Oberflächen wie Schotter, Asphalt und Schnee und stelle deine Fahrkünste auf die Probe.

RALLYE-AUTOS

Wähle aus einer vielfältigen Auswahl an Rallye-Autos, inspiriert von den Legenden der Vergangenheit, jedes mit einzigartigen Eigenschaften und Features.

RANGLISTEN UND ERFOLGE

Fordere andere Fahrer aus aller Welt heraus und erklimme die Spitze der Bestenlisten. Bereit für mehr? Versuche, im Laufe des Spiels alle Erfolge zu erzielen."