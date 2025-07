Old School Rally auch für PS4, PS5 & Switch

Astrolabe Games und Frozen Lake Games geben bekannt, dass "Old School Rally" auch für PS4, PS5 und Switch erscheinen wird. Auf dem PC ist das Rennspiel ja bereits seit dem 18. Juli 2024 im Early Access.

Hier werden wir schonmal fast eineinhalb Minuten lang auf die Konsolenfassungen von "Old School Rally" eingestimmt. Wer dadurch Lust auf das Rennspiel bekommen hat, kann sogar schon eine spielbare Demo herunterladen.

Bei "Old School Rally" handelt es sich um eine Hommage an das goldene Zeitalter des Rallysports und kombiniert temporeiches Arcade-Gameplay mit einem nostalgischen Retro-Look im Stil der späten Neunziger. Der Titel legt dabei den Fokus auf fahrerisches Können, präzise Manöver und abwechslungsreiche Streckenbedingungen. Über 30 Fahrzeuge, inspiriert von klassischen Rallye-Legenden, treten darin auf über 20 Strecken in zehn Ländern gegeneinander an. Freischaltbare Inhalte, Online-Bestenlisten und über 30 eigens dafür komponierte Tracks sorgen für Motivation und Langzeitspass.

Die Vollversion von "Old School Rally" erscheint Ende des Jahres für PS4, PS5, Switch und den PC.