Old Skies terminiert

Wadjet Eye Games hat einen konkreten Releasetermin für "Old Skies" verkündet. Demnach müssen wir uns noch bis April gedulden.

Konkret ist "Old Skies" ab 23. April erhältlich. Als Plattformen werden Switch und der PC genannt. Weitere Portierungen des Adventures sind offenbar nicht angedacht.

Bei "Old Skies" handelt es sich um ein Zeitreiseabenteuer, das zweihundert Jahre umspannt. Wir tauchen darin mit der Zeitagentin Fia Quinn in die Vergangenheit ein, während sie sieben Reisen durch die Zeit unternimmt. Die Geschichte ist zum Greifen nahe, von den Speakeasies der Prohibition über die bösartigen Banden des Gilded Age bis hin zum World Trade Center am 10. September 2001.

"Old Skies" war im Juni 2022 angekündigt worden.