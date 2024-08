Neuer Patch für Once Human

Entwickler und Publisher Starry Studio schraubt weiter an seinem "Once Human". Jetzt ist ein neuer Patch für den Open-World-Survivaltitel verfügbar.

Besagter Patch nimmt erneut zahlreiche Optimierungen an "Once Human" vor. So wurde nun etwa endlich das Handling der fahrbaren Untersätze verbessert. Auch der Spielmodus "Highway Pursuit" wurde erweitert. Unterstützung für Controller ist dagegen leider immer noch nicht vorhanden. Sämtliche Details zu dem Patch können wir an dieser Stelle nachlesen.

Bei "Once Human" handelt es sich um ein Multiplayer-Open-World-Survival-Spiel in einer postapokalyptischen Welt. Wir kämpfen darin gemeinsam mit anderen Spielern ums Überleben, errichten eine Zuflucht und besiegen furchteinflössende Mutanten, um die Wahrheit hinter dem Weltuntergang ans Licht zu bringen.

"Once Human" ist seit 9. Juli für den PC erhältlich.