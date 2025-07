Once Human auch für PS5 & Xbox Series X

Im Rahmen seines globalen Showcase hatte Entwickler und Publisher Starry Studio interessante Neuigkeiten zu "Once Human" zu verkünden. Demnach sind Portierungen für PS5 und Xbox Series X in Planung.

So wird "Once Human" irgendwann im nächsten Jahr auch für die aktuellsten Konsolen von Sony und Microsoft veröffentlicht. Weitere inhaltliche oder technische Details zu den Umsetzungen sind bisher leider noch nicht bekannt.

Bei "Once Human" handelt es sich um ein Multiplayer-Open-World-Survival-Spiel in einer postapokalyptischen Welt. Wir kämpfen darin gemeinsam mit anderen Spielern ums Überleben, errichten eine Zuflucht und besiegen furchteinflössende Mutanten, um die Wahrheit hinter dem Weltuntergang ans Licht zu bringen.

"Once Human" erschien bereits am 9. Juli 2024 für den PC. iOS und Android wurden am 23. April versorgt.