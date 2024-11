Piratenoutfits für Once Human & mehr

"Once Human" wurde bereits vor einigen Monaten veröffentlicht, zählt aber nach wie vor zu den populärsten Free-to-Play-Titel auf Steam. Nun haben die Entwickler einen neuen Patch angekündigt, der neben Piraten auch einige Bugs wie Probleme beheben soll.

Update 1.3.1 erscheint am morgigen Donnerstag, den 7. November 2024, behebt einige bekannte Probleme und liefert ein ordentliches Update für das bereits in Once Human zur Verfügung stehende Zähmen von wilden Tieren. Wer sich übrigens passend kleiden möchte, dem stehen im ingame-shop eine Auswahl an verschiedenen Piratenkostümen zum Kauf bereit.

Zusätzlich erhalten die Spieler die Möglichkeit mit Prismverse's Clash einen komplett neuen Spielmodus auszuprobieren. Dieses ist jedoch ausschliesslich im Player-versus-Player-Bereich angesiedelt.

"Once Human" lässt sich gegenwärtig auf dem PC sowie Apples iOS spielen. Für die Zukunft ist auch ein Release für Googles Android-Betriebssystem geplant.