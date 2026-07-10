Once Human: Termin für PS5 & Xbox Series X

Entwickler und Publisher Starry Studio Hat einen Erscheinungstermin für die Konsolenfassungen von "Once Human" verkündet. So werden diese im August verfügbar sein.

Demnach wird "Once Human" ab 25. August auch für PS5 und Xbox Series X erhältlich sein. Weitere Konsolenumsetzungen, etwa für Switch oder Switch 2, sind wohl nicht angedacht, aber wie wir ja aus der Vergangenheit wissen, kann sich dies auch sehr schnell ändern.

Ein neuer Release Date Trailer stimmt uns schon jetzt auf "Once Human" für PS5 und Xbox Series X ein. Darin werden uns genau zwei Minuten lang düstere In-Game-Sequenzen gezeigt, die Lust auf mehr machen. Der Soundtrack untermalt die bedrückende Atmosphäre optimal.

"Once Human" war bereits im Juli 2025 für die Konsolenwelt in Aussicht gestellt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Once Human" erschien bereits am 9. Juli 2024 für den PC. iOS und Android wurden am 23. April 2025 versorgt.