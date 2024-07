Refund-Möglichkeit für Once Human angekündigt

Mit "Once Human" hat neben "The First Descendant" ein weiteres umfangreiches Free-to-Play-Spiel seinen Weg auf den PC gefunden. Nun aber drängt Entwickler Starry Studio seine Spieler dazu, mit dem Kauf von kosmetischen Ingame-Inhalten zu warten, bis eine Rückerstattungsmöglichkeit in das Spiel implementiert wurde. Zuletzt gab es vermehrt Beschwerden seitens der Community.

Obwohl "Once Human" keinen schlechten Start zum Launch hinlegen konnte, geriet das Open-World-Survival-Game aufgrund der Handhabung von kosmetischen Inhalten in Kritik. So sind diese nicht über den gesamten Account hinweg verwendbar, sondern ausschliesslich für die Figuren vorgesehen, für die der Content gekauft wurde.

Immerhin hat Starry Studio nun auf die Wünsche der Fans und Spieler reagiert und für den 1. August ein Update angekündigt. Mit diesem sollen sich kosmetische Inhalte über den gesamten Account nutzen lassen, ganz ohne Spielfigurenrestriktion.

"Once Human" ist gegenwärtig für PC sowie mobile Endgeräte als kostenloser Download erhältlich.