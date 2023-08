Trailer zu Once Human zeigt neue Inhalte

Das Open World Survival Game von Starry Studios, "Once Human", bekommt eine Beta-Phase. Geplant ist der Test für Winter 2023. Die Ankündigung kommt gemeinsam mit einem neuen Trailer, in dem neue Inhalte zu dem PC-Game enthüllt werden:

Über Once Human

"Die Apokalypse hat alles verändert. Menschen, Tiere, Pflanzen... alle sind von einer ausserirdischen Kreatur befallen – Sternenstaub. Als Meta-Mensch kannst du die Verseuchung überleben und die Kraft von Sternenstaub nutzen. Spiele allein oder schliesse dich anderen an, um zu kämpfen, zu bauen und zu erkunden. Wenn die Welt im Chaos versinkt, bist du unsere letzte Hoffnung.

Überlebe in der Wildnis

Du wachst mitten im Nirgendwo auf. Du musst dich auf die Grausamkeiten der Natur gefasst machen (von Monstern bis hin zu Nahrungsmangel); der Einfluss von Sternenstaub beschränkt sich jedoch nicht nur auf Lebewesen, sondern wirkt sich auch auf den Boden und das Wasser aus. Der Verzehr von verunreinigten Lebensmitteln und schmutzigem Wasser wird deine Gesundheit beeinträchtigen. Wenn deine Gesundheit sinkt, sinkt deine max. HP entsprechend. Essen oder nicht essen, das ist hier die Frage.

Kämpfe gegen Monster

Kämpfe gegen zahlreiche Feinde, die einst menschlich waren, und fordere Bosse aus einer anderen Dimension heraus, um mächtige Gegenstände zu erhalten und die Sternenstaub-Verschmutzung zu lindern. Du kämpfst nicht nur für dich selbst, sondern auch für die Überlebenden.

Passe Waffen an

Mit etwa 100 Waffenplänen, die in sieben Kategorien unterteilt sind und die du sammeln und herstellen kannst, gewährt dir jede Beute etwas Neues. Habe ich schon das Zubehör und die Waffenvorteile erwähnt? Richtig, sie sind hier die Helden. Wenn unsere aktuelle Waffe nicht deinen Bedürfnissen entspricht, kannst du verschiedene Teile und Vorteile hinzufügen und deine Waffe nach Herzenslust verbessern.

Baue ein Gebiet auf

Verwende Gebietskern, um ein eigenes Haus zu bauen. Du kannst einen praktischen Stil beibehalten und alles, was du brauchst, in einem kleinen Raum unterbringen; oder du kannst ein Stadthaus mit Terrasse, Küche, Garage entwerfen... Das Beste daran ist, dass du dein Gebiet jederzeit verlegen kannst!

Finde die Wahrheit heraus

Erforsche die Wahrheit über Sternenstaub, finde heraus, woher er kommt und was er will. Auf dem Weg der Wahrheitssuche fühlst du dich vielleicht allein, aber bist nie allein. Es gibt mehrere Fraktionen in der Welt, einige können gewalttätig und feindselig sein, andere wiederum freundlich und hilfsbereit. Erkunde menschliche Siedlungen, um ihre Geschichten zu erfahren, oder vernichte Bosse, ohne einen Namen zu hinterlassen, den die Überlebenden loben können - du hast die Wahl."