Once Upon a Jester auch für PS5 & Xbox Series X

Publisher Crunching Koalas und Entwickler Bonte Avond kündigen "Once Upon a Jester" auch für PS5 und Xbox Series X an. Auf den Release der Umsetzungen müssen wir gar nicht lange warten.

Demnach ist "Once Upon a Jester" bereits ab 24. Oktober auch für die aktuellsten Konsolen von Sony und Microsoft erhältlich. Da von konzeptionellen Unterschieden oder eventuellen Exklusivinhalten nichts gesagt wird, rechnen wir mit einer originalgetreuen Portierung.

Schon jetzt gibt es einen neuen Release Date Trailer zu "Once Upon a Jester" für PS5 und Xbox Series X zu sehen. Dieser stimmt uns fast eineinhalb Minuten lang mit kurzweiligen Gameplaysequenzen auf die Umsetzungen ein.

"Once Upon a Jester" erschien bereits am 9. November 2022 für Switch und den PC.