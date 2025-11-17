Once Upon a Katamari: Bunter Auszeichnunugstrailer

Bandai Namco hat inzwischen den Auszeichnungstrailer zu "Once Upon a Katamari" nachgeschoben. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Wie bei diesem Trailerformat üblich, wird uns hier nämlich ein kurzweiliger Mix aus In-Game-Sequenzen und dazu passenden Stimmen der Fachpresse geboten. Uns wird also kurz, knapp und präzise erklärt, was "Once Upon a Katamari" definiert. Zudem machen die bunten Bilder Lust auf mehr.

"Once Upon a Katamari" war erst bei dem State of Play in der vergangenen Woche erwähnt worden. In diesem Rahmen hatte man nämlich zwei Erweiterungen für das Spiel in Aussicht gestellt.

"Once Upon a Katamari" erschien am 24. Oktober für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC.